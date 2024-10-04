Эксперт предсказал повышение ключевой ставки до 20%

ЦБ РФ в октябре поднимет ключевую ставку до 20%. Об этом в беседе с Инфо24 заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Центральный банк Российской Федерации рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 20% уже в октябре. Это решение вряд ли окажет существенное влияние на бизнес, поскольку средний уровень рентабельности по экономике в стране составляет около 13%.

Тем не менее, коммерческий кредит традиционно дороже ключевой ставки на 5-6%, поэтому бизнесу придется брать займы под 25-26%. Основным источником финансирования модернизации остаются собственные средства предприятий, как подытожил Остапкович.

Вопрос возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ будет рассмотрен на заседании Совета директоров 25 октября.

Ранее Набиуллина подтвердила возможность повышения ключевой ставки ЦБ в октябре.