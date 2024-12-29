Вадим Козюлин, российский эксперт в области военной политики, высказал мнение о том, что Вооруженные силы России могут начать наносить удары по европейским миротворцам, если они будут введены на территорию Украины. Об этом он заявил в беседе с Инфо24.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон планирует развернуть 90 тыс. миротворцев без предварительного согласия Москвы, что, по мнению Козюлина, способно привести к серьезным последствиям.

Эксперт считает, что такая инициатива может стать попыткой отвлечь внимание французского общества от насущных внутренних проблем. Он также подчеркнул, что ввод иностранных войск без согласования с Россией рискует обернуться трагедией для самих миротворцев.

Козюлин уверен, что Москва не останется в стороне и ответит на подобные действия, нанеся удары по иностранным контингентам на украинской земле. Эксперт также отметил маловероятность того, что Макрон решится на такую одностороннюю акцию.

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