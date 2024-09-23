Эксперт предупредил российских бойцов об использовании пейджеров

Подрывы пейджеров в Ливане могут говорить о возможности атак на российских военных через электронные устройства.

Ранее в Ливане прогремели взрывы из-за пейджеров, ввезенных в страну и начиненных взрывчаткой. Инцидент, в результате которого погибли и пострадали десятки людей, вызывает серьезные опасения относительно безопасности использования электронных устройств, в том числе российскими военнослужащими.

Любой гаджет теперь потенциально может стать орудием убийства, если его начинить взрывчаткой. Об этом в беседе с Инфо24 рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Александр Перенджиев предполагает, что подобные атаки могут быть осуществлены и в отношении российских военных, в том числе через волонтеров, которые не будут подозревать об истинных целях переданных им электронных устройств.

Другой эксперт, в свою очередь, заявил, что мощные взрывы гаджетов в Ливане могут стать мировой угрозой.