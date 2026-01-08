Эксперт предупредила о самом невыгодном отпуске в году

Январский отпуск может привести к потере дохода для сотрудников, получающих фиксированный оклад. Причина — малое количество рабочих дней в первом месяце года.

Брать отпуск в январе невыгодно для работников с окладной системой оплаты труда. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, январь 2026 года станет месяцем с наименьшим числом рабочих дней за весь год. При пятидневной рабочей неделе их будет всего 15, тогда как выходных и праздничных дней — 16.

Эксперт пояснила, что в такие месяцы стоимость одного рабочего дня оказывается выше среднего дневного заработка, по которому рассчитываются отпускные. В результате выплаты за отпуск могут быть ниже обычной зарплаты за фактически отработанное время.

Именно поэтому сотрудникам на окладе выгоднее планировать отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней — тогда отпускные будут ближе к уровню привычного дохода.

