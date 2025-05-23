Врач объяснила, сколько килограммов можно терять в неделю при похудении

Как пояснила Елена Резник, резкое похудение организм воспринимает как стресс, что приводит к разрушению мышечной ткани, замедлению метаболизма и гормональным сбоям. По словам врача, жесткие диеты часто провоцируют анемию, остеопению, проблемы с сердцем и нервной системой. У женщин может нарушиться менструальный цикл, у мужчин — снизиться уровень тестостерона. Считается нормой потеря не более 0,5–1 кг в неделю.

Также при дефиците калорий ухудшается состояние кожи, волос и ногтей, ослабевает иммунитет, появляются проблемы с пищеварением. Организм, пытаясь сохранить энергию, замедляет обмен веществ и усиливает чувство голода, что часто приводит к повторному набору веса.

Для здорового похудения врач рекомендует начинать с уменьшения массы тела на 10% за три месяца. Суточная норма калорий не должна опускаться ниже 1200–1500 ккал для женщин и 1500–1800 ккал для мужчин. Оптимальный индекс массы тела (ИМТ) для взрослых составляет 20–25 кг/м².

Повысить эффективность похудения помогут умеренные физические нагрузки, контроль питания через пищевой дневник и полноценный сон.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о диете для быстрого и безопасного похудения.