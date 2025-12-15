Эксперт призвала не бояться «долгоиграющих» вакансий

Хедхантер Виктория Никольская, владелец агентства Fresh Executive Search, советует соискателям не бояться вакансий, которые долгое время висят на сайтах по поиску работы. По ее мнению, продолжительный поиск кандидата — не всегда тревожный сигнал, а часто вполне обычная практика для работодателей. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт поясняет, что причины могут быть самыми разными и не обязательно связаны со скрытыми проблемами внутри компании или плохими условиями труда. Часто это говорит о высоких и очень конкретных требованиях к будущему сотруднику, особенно если речь идет о редкой специализации. Иногда руководство просто сравнивает внешних кандидатов с действующим сотрудником, оценивая, стоит ли искать замену. Поэтому, если ваши навыки и опыт точно соответствуют описанию в такой «долгоиграющей» вакансии, не стоит ее игнорировать. Ключ — в осознанном подходе. Лучше откликаться на те позиции, где вы действительно сильны, а не рассылать резюме наугад на все подряд.

Важным шагом Никольская называет тщательную подготовку. Перед собеседованием стоит провести свое небольшое расследование: поискать в сети информацию о компании, по возможности пообщаться с бывшими сотрудниками или профессиональными рекрутерами, которые знают ситуацию изнутри. Это поможет составить независимое мнение и понять, нет ли скрытых «подводных камней», о которых умалчивает работодатель.

По ее словам, долгий поиск — не приговор вакансии, а для соискателя — повод проявить больше внимания и проверить все самостоятельно. Такой подход позволяет принимать взвешенные решения и находить работу, которая будет по-настоящему подходить, а не становиться источником новых проблем.

