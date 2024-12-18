Эксперт Пузырев выступил против «странных» инициатив депутатов

Писатель и автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев высказал критику в адрес некоторых депутатских инициатив в беседе с Инфо24.

В частности, он обратил внимание на предложение о продаже алкоголя россиянам по справке от нарколога через платформу «Госуслуги», которое, по его мнению, является довольно безрассудным.

Пузырев подчеркнул, что подобные идеи только вызывают неловкость и смущение у граждан. Он провел параллели с другой инициативой, выдвинутой музыкантом Шнуровым, которая предполагала продажу алкогольных напитков только людям с высшим образованием.

Также он считает, что депутаты пытаются заработать политические очки за счет странных и неуместных идей. В качестве решения он в шутку предложил внедрить систему маркировки депутатов с помощью «Честного знака», чтобы избиратели могли легко определить, насколько честны и адекватны их представители.

Ранее депутат Свинцов предложил ввести запрет на дарение в России алкоголя.