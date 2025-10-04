Эксперт РАНХиГС: NASA может разместить на Луне ядерное оружие
Эксперт РАНХиГС Степанов: NASA может разместить на Луне ядерное оружие
Фото: [Роскосмос]
Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, высказал предположение, что NASA может использовать программу «Артемида» для размещения ядерного оружия на Луне. Об этом информирует ТАСС.
По словам источника агентства, американцы смогут использовать будущую базу для астронавтов в кратере Шеклтон в качестве прикрытия для милитаризации космического пространства.
«Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия», — цитирует Степанова ТАСС.
Он отметил, что для обеспечения энергоснабжения объекта будет применяться атомная энергия, что является ключевым моментом. Это также подразумевает расширение использования ядерных технологий не только в орбитальных полетах, но и в освоении ближнего космоса.
Ранее в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) сообщили, что огромный астероид 2025 FA22 пролетел мимо Земли и Луны.