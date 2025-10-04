Эксперт РАНХиГС: NASA может разместить на Луне ядерное оружие

Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, высказал предположение, что NASA может использовать программу «Артемида» для размещения ядерного оружия на Луне. Об этом информирует ТАСС .

По словам источника агентства, американцы смогут использовать будущую базу для астронавтов в кратере Шеклтон в качестве прикрытия для милитаризации космического пространства.

«Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия», — цитирует Степанова ТАСС.

Он отметил, что для обеспечения энергоснабжения объекта будет применяться атомная энергия, что является ключевым моментом. Это также подразумевает расширение использования ядерных технологий не только в орбитальных полетах, но и в освоении ближнего космоса.

Ранее в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) сообщили, что огромный астероид 2025 FA22 пролетел мимо Земли и Луны.