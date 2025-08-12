Эксперт РАНХиГС Подольская напомнила россиянам о праве взять больничный при отсутствии болезни

Фото: [ Новая поликлиника при больничном комплексе в Хотьково/Медиасток.рф ]

Специалист РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что граждане России могут получить лист нетрудоспособности даже при отсутствии болезни. Она поделилась этой информацией в интервью РИА Новости.

Эксперт сообщила, что граждане Российской Федерации имеют право оформить больничный лист даже при отсутствии симптомов заболевания, например, для ухода за больным родственником. Существуют и другие законные основания для получения льготы.

«При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — рассказала она.

