Эксперт раскрыл главный секрет выбора новогодней елки

В преддверии Нового года многие задумываются о выборе главного символа праздника — живой елки. Вопреки распространенному мнению, главная опасность для нее — не осыпающиеся иголки, а неправильные условия хранения до покупки. Как отмечает эксперт по продаже хвойных Владислав Пухарев, если дерево хранилось на улице, а не в сухом прохладном складе, оно может приобрести неприятный запах плесени, который и становится первым тревожным сигналом. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, правильный выбор начинается с тщательного осмотра. Попросите продавца снять упаковочную сетку, отряхните ствол и слегка постучите им о землю. Небольшое осыпание старых рыжеватых игл с внутренней стороны — нормально, они быстро заменяются. Гораздо важнее проверить гибкость веток: проведите по ним рукой — иглы не должны оставаться в ладони, а сами ветви — легко гнуться, не ломаясь. Особое внимание стоит уделить размеру, заранее прикинув высоту потолков, чтобы праздничное дерево не уперлось макушкой в люстру.

Эксперт добавил, что в плане нежданных «гостей» — насекомых в коре, — то здесь есть четкое разделение. В местных, российских елках из лесных хозяйств мелкие жучки или пауки действительно могут встретиться, но они абсолютно безвредны для дома. Импортные деревья проходят жесткий фитосанитарный контроль и многократную обработку, поэтому такая «живность» в них — редкость. Если же вы хотите минимизировать уборку, выбирайте не ель, а пихту или сосну: они не осыпаются, а медленно засыхают, сохраняя хвою. Главный секрет долгой жизни живого дерева в доме прост: прохлада и вода. Обязательна специальная подставка с резервуаром, который нужно регулярно пополнять, и расположение вдали от батарей и обогревателей. Различные «питательные» растворы с сахаром, по словам эксперта, бесполезны. Что касается срока покупки, то лучше не торопиться: идеальное время — последняя предпраздничная неделя. Так вы гарантируете, что елка не начнет терять вид еще до боя курантов.

По его мнению, внимательный осмотр и правильный уход превращают простую покупку в гарантию того, что живой аромат хвои и ощущение праздника будут наполнять ваш дом все каникулы, создавая те самые теплые воспоминания, ради которых мы и устанавливаем это волшебное дерево из года в год.

Ранее эксперт Прокофьев также рассказал, как выбрать качественную искусственную елку к Новому году.