Эксперт рассказал, как выбрать качественную искусственную елку к Новому году

При выборе искусственной новогодней ели необходимо учитывать несколько ключевых параметров, определяющих ее внешний вид, долговечность и безопасность использования. Соответствующими рекомендациями с « Газетой.Ru » поделился директор направления DIY, товары для дома и автотовары Мегамаркета Илья Прокофьев.

Специалист рекомендует начинать выбор с определения типа дерева — сосна, ель, пихта или кедр, каждая из которых обладает уникальной фактурой ветвей. Не менее важным параметром является высота изделия: для стандартных квартир с потолками 2,5-2,7 метра оптимальны модели 1,5-1,8 метра, тогда как для просторных помещений лучше подходят деревья от двух метров.

Особое внимание эксперт советует обращать на диаметр нижнего яруса, который совместно с густотой ветвей создает эффект роскошного дерева. Например, ель высотой 160 сантиметров с диаметром 90 сантиметров выглядит значительно реалистичнее аналогичной по высоте, но более узкой модели.

Качество хвои является определяющим фактором при выборе. По словам Прокофьева, лучшим материалом считается литье из полиэтилена (PE), полностью воспроизводящее фактуру натуральных иголок. Проверить качество хвои можно простым тестом: сжатая в руке на 8-10 секунд ветка должна полностью восстановить первоначальную форму.

Каркас дерева должен быть изготовлен из металла толщиной от 0,8 мм для моделей высотой до двух метров, с надежной порошковой окраской, предотвращающей коррозию. Эксперт также отмечает преимущества шарнирных систем, позволяющих быстро собрать дерево, и металлических подставок, обеспечивающих устойчивость.

При выборе цвета предпочтение стоит отдавать естественным зеленым оттенкам или комбинированным вариантам, создающим эффект живой кроны. Наличие маркировок RoHS или REACH на упаковке гарантирует отсутствие вредных веществ, а отсутствие резкого химического запаха свидетельствует о качестве используемых материалов.

Современные технологичные решения включают модели со встроенной LED-подсветкой и smart-елки с управлением через мобильное приложение. При онлайн-покупке Прокофьев рекомендует изучать отзывы с реальными фотографиями, обращать внимание на вес изделия и сравнивать предложения разных продавцов.

