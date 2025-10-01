Эксперт раскрыл, как обманом отпугнуть грызунов от дома

Борьба с мышами может вестись не только ловушками и ядами, но и более изощренными методами, основанными на психологии грызунов. Биолог и дезинфектор из Опалихи Алексей Орлов в разговоре с REGIONS раскрыл два нестандартных, но эффективных способа создать в доме невыносимую для вредителей атмосферу.

Первый метод использует тонкое обоняние мышей: они не переносят резкие запахи эфирных масел. По словам эксперта, отпугивают грызунов запахи пачули или гвоздики, лаванды или мяты. Средствами можно увлажнить ватные диски и расположить в зонах, где вероятнее всего мышь попытается проскочить в жилище.

Второй прием еще более хитрый и основан на инстинктивном страхе. Оказывается, запах кошачьего наполнителя из лотка вызывает у мышей панику.

«Мыши они очень наблюдательны и способны коллекционировать запахи. Они их помнят, и у них срабатывает рефлекс: где запах наполнителя — там есть хищник», — сказал эксперт.

Для усиления эффекта можно использовать синтетические кошачьи и собачьи феромоны, которые продаются в интернет-магазинах.

