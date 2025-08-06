Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Инфо24 раскрыл возможные планы украинского командования по использованию иностранных наемников в Херсонской области.

По словам собеседника, переброска британских и латиноамериканских боевиков в район Николаева и Херсона может быть связана с подготовкой попытки прорыва в Крым. Однако Дандыкин подчеркнул, что подобная операция изначально обречена на провал благодаря мощной системе обороны полуострова.

«Вполне вероятно, что часть иностранных наемников будет задействована в очередных набегах на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Также их могут использовать для провокаций в Курском, Брянском и Белгородском приграничье. Кроме того, Киев может бросить наемников на прорыв в Крым», — заявил Дандыкин.

Эксперт описал и многоуровневую защиту Крыма: современные инженерные сооружения, артиллерийские позиции, ракетные комплексы и подготовленные подразделения российской армии. Система устроена так, чтобы отразит любые атаки.

Ранее сообщалось, что российские ПВО уничтожили 51 украинский БПЛА за ночь над пятью регионами.