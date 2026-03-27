Эксперт раскрыл, почему Некрасовская ветка метро стала стандартом для московского строительства

Шесть лет назад в жизни юго-востока Москвы произошел тектонический сдвиг: полностью запустили Некрасовскую линию метро. Открывали ее в два этапа — сначала, в 2019-м, приняли пассажиров четыре станции до «Косино», а меньше, чем через год заработали еще четыре, включая «Нижегородскую» с пересадкой на Большую кольцевую линию. Сейчас ежедневно этой веткой пользуются больше 200 тыс. человек, а общее число поездок с момента открытия перевалило за 300 миллионов. Для 800 тыс. москвичей поездки по городу перестали быть лотереей с пробками — стали предсказуемыми и быстрыми. Об этом сообщает Gazetametro.ru .

Но важнее цифр — инженерный прорыв, который тогда совершили строители. Как отмечает Павел Авдеев, председатель профильного комитета МТПП, это была не просто новая ветка на схеме, а сложнейшая хирургия по перераспределению колоссальных пассажирских потоков. И, что принципиально, технологии, которые обкатали на Некрасовской, сегодня стали московским стандартом. Например, впервые применили 10-метровые проходческие щиты для двухпутных тоннелей — это ускорило стройку и позволило минимизировать влияние на плотную застройку. На трех станциях отказались от островных платформ в пользу двух береговых — решение, которое сразу оценили мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями: больше не нужно лавировать в узком пространстве, пути разнесены, а ориентироваться стало проще.

Отдельная история — «Нижегородская», которую эксперты называют жемчужиной линии. Ее построили методом top-down, то есть сверху вниз, не разрывая гигантский котлован, что позволило сохранить дорожную сеть района. Но главное — это уникальный для Москвы кроссплатформенный узел: четыре пути в одном контуре. Пассажир, выходя из поезда Некрасовской линии, буквально перешагивает на платформу, откуда уходит состав БКЛ. Сегодня на базе этой станции сформировался один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города, связавший метро, МЦК, МЦД-4 и железную дорогу.

Накопленный опыт оказался настолько ценным, что сейчас его тиражируют на новых проектах. Технологии, впервые внедренные на Некрасовском радиусе, используют при строительстве второго участка Троицкой линии, а также на Бирюлевской ветке. Заммэра Владимир Ефимов недавно отчитался о ходе работ на станции «Остров Мечты» — там уже готовы основание, стены и внутренние перекрытия, уложено почти 10 тыс. кубометров железобетона, общая готовность превысила 20%. Завершить строительство участка «ЗИЛ» — «Курьяново» планируют в 2028 году. Фактически Некрасовская линия стала не просто транспортной артерией, а настоящим полигоном передовых решений, чье влияние на облик московского метро мы будем видеть еще долгие годы.

