Эксперт раскрыла распространенные факты о нарушениях трудовых прав

По словам Евгении Ганькиной, руководителя Департамента организационного развития Роскачества, несмотря на постоянное развитие трудового законодательства и его адаптацию к современным реалиям, некоторые работодатели продолжают пренебрегать правами своих сотрудников. В интервью «Ленте.ру» она выделила наиболее часто встречающиеся случаи нарушения трудовых прав.

Ганькина отметила, что одним из самых распространенных нарушений является подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Речь идет о ситуациях, когда фактические трудовые отношения маскируются соглашениями ГПХ: работа выполняется на постоянной основе, а сотрудник подчиняется правилам организации-заказчика.

Как пояснила эксперт, подобная практика обусловлена стремлением работодателя избежать выплаты отпускных, больничных и предоставления иных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

Однако суды все чаще принимают сторону работников, признавая подобные отношения трудовыми и обязывая компании восстанавливать нарушенные права и выплачивать компенсации.

Еще одной серьезной проблемой, по словам Ганькиной, являются незаконные увольнения. Она подчеркнула, что работодатели нередко нарушают процедуру расторжения трудового договора: не уведомляют сотрудников в письменной форме, не предлагают альтернативные должности при сокращении штата, а также оказывают давление, угрожая негативными записями в трудовой книжке и нанесением вреда репутации.

Кроме того, как добавила Ганькина, часто встречается практика нарушения режима рабочего времени, когда сотрудников просят оставаться после работы или выходить на работу в праздничные дни без надлежащего оформления переработок.

В результате, работник, по ее словам, недополучает положенную оплату за сверхурочную работу и работу в выходные дни. Закон требует обязательной фиксации и оплаты дополнительного времени по повышенным тарифам, однако, как заключила Ганькина, данное правило зачастую игнорируется на практике.

Ранее сообщалось, что работодатель решил силой удержать сотрудника на должности и сломал ему нос.