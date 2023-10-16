По словам эксперта, Запад ожидает начала контрнаступления России, после чего Украина понесет новые территориальные потери. Фриман подчеркнул, что киевские власти потеряли ряд земель на востоке и юге страны, а в случае контрнаступления со стороны России, они лишаться доступа к Черному морю. Бывший дипломат заметил, что поражение, которое Украина и НАТО потерпели в столкновении с Россией, уже третий раз вынуждает Киев реформировать украинскую армию.

Фриман подчеркнул, что надежда Зеленского на защиту от Европы и США, под чьим прикрытием он мог добиться успеха, не привела к победе, а лишь поспособствовала гибели тысяч украинцев.