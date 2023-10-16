Эксперт рассказал, чего лишится Украина после контрнаступления России
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Бывший американский дипломат Час Фриман рассказал, чего может лишиться Украина после контрнаступления России. Подробности сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, Запад ожидает начала контрнаступления России, после чего Украина понесет новые территориальные потери. Фриман подчеркнул, что киевские власти потеряли ряд земель на востоке и юге страны, а в случае контрнаступления со стороны России, они лишаться доступа к Черному морю. Бывший дипломат заметил, что поражение, которое Украина и НАТО потерпели в столкновении с Россией, уже третий раз вынуждает Киев реформировать украинскую армию.
Фриман подчеркнул, что надежда Зеленского на защиту от Европы и США, под чьим прикрытием он мог добиться успеха, не привела к победе, а лишь поспособствовала гибели тысяч украинцев.