Эксперт рассказал, что будет со Сбербанком после повышения ставки по вкладам

Накануне Сбербанк объявил о повышении ставок по вкладам до 20%. В беседе с Инфо24 экономист Георгий Остапкович отметил , что оно не окажет негативного влияния на финансовую политику самого банка и не приведет к убыткам.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, за ростом ставок по вкладам последует и повышение ставок по кредитам. При этом банк не понесет существенных потерь от увеличения ставки даже на 1 процентный пункт.

Также Остапкович считает, что Сбербанк вряд ли обладает инсайдерской информацией о повышении ключевой ставки Центробанком на заседании в пятницу на этой неделе. Он подчеркнул, что люди, которые дают утечку, там долго не работают.

Ранее россиян попросили не беспокоиться из-за текущих ставок по ипотеке. Через некоторое время они существенно снизятся, о чем заявил директор департамента финансовой политики Минфина.