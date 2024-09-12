В Минфине ожидают снижения ставок по ипотеке

Россиянам, которым необходимо решить жилищный вопрос, но при этом они не подпадают под льготные программы, не нужно опасаться действующих ставок по ипотеке. Такое мнение в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале высказал Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Минфина.

Он отметил, что в настоящее время рыночные ставки по ипотеке высокие, но через некоторое время они снизятся, поэтому у заемщиков будет возможность рефинансировать ипотечный кредит, пояснил Яковлев.

Стоит отметить, что у россиян, которые приобрели жилье в ипотеку, выросла финансовая нагрузка из-за роста ставок по кредитам.

Ранее сообщалось о том, что россияне смогут гасить долги за обанкротившихся родственников.