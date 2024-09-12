В Минфине ожидают снижения ставок по ипотеке
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Директор департамента Минфина Яковлев спрогнозировал снижение ставок по ипотеке.
Россиянам, которым необходимо решить жилищный вопрос, но при этом они не подпадают под льготные программы, не нужно опасаться действующих ставок по ипотеке. Такое мнение в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале высказал Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Минфина.
Он отметил, что в настоящее время рыночные ставки по ипотеке высокие, но через некоторое время они снизятся, поэтому у заемщиков будет возможность рефинансировать ипотечный кредит, пояснил Яковлев.
Стоит отметить, что у россиян, которые приобрели жилье в ипотеку, выросла финансовая нагрузка из-за роста ставок по кредитам.
Ранее сообщалось о том, что россияне смогут гасить долги за обанкротившихся родственников.