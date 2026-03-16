Осторожно, синий: эксперт рассказала, какие цвета делают еду вкуснее

Мы привыкли думать, что на кухне главное — это рецепты и продукты. Но, оказывается, то, какого цвета тарелка и стены вокруг, влияет на наше восприятие еды не меньше, чем мастерство повара. Эксперт сети гипермаркетов Hoff Полина Новокщенова рассказала « Вечерней Москве », как с помощью цвета сделать кухню местом, где хочется не только готовить, но и с аппетитом есть, а главное — получать от этого удовольствие.

По ее словам, самыми «вкусными» считаются теплые оттенки. Красный, оранжевый и желтый пробуждают аппетит на инстинктивном уровне — они ассоциируются со спелыми фруктами и ягодами, дарят ощущение тепла и энергии. Но дизайнеры советуют не перебарщивать: яркие тона лучше использовать аккуратно, в фасадах или текстиле, а не заливать ими все стены. Идеально работают мягкие терракотовые и персиковые — они создают уют, но не давят. С холодными цветами, особенно голубым и синим, нужно быть осторожнее. Они прекрасно ассоциируются с чистотой и свежестью, но в природе такие оттенки в еде встречаются редко, поэтому мозг может слегка «притупить» чувство голода. Эксперт рекомендует использовать их дозированно — в посуде, скатертях или отдельных деталях декора.

Эксперт добавила, что зеленый — беспроигрышный вариант. Он напоминает о травах, овощах и природе, успокаивает, но при этом не убивает аппетит. Мятные, оливковые и травяные тона сейчас в тренде и останутся там надолго, так что, если вы затеваете ремонт, на них можно смело делать ставку. Абсолютным лидером остается белый. Сам по себе он нейтрален, но работает как идеальный фон: на нем любое блюдо выглядит выигрышно, краски становятся насыщеннее, а еда — аппетитнее. Черный же и прочие темные цвета стоит использовать лишь как редкие акценты — иначе кухня рискует превратиться в мрачную пещеру, где даже любимый десерт покажется не таким вкусным.

По ее мнению, если хотите, чтобы домочадцы собирались за столом с радостью, а гости хвалили не только угощение, но и атмосферу, присмотритесь к палитре. Цвет — это бесплатный ингредиент, который может сделать любое блюдо вкуснее.

Ранее диетолог раскрыла пять рецептов для сохранения энергии.