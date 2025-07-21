Эксперт рассказал, как спасти машину во время тропического ливня

Автоэксперт и главред журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как управлять машиной во время ливня и не позволить транспорту получить гидроудар. Рекомендации специалиста передает KP.RU.

Летние ливни превращают дороги в реки, создавая серьезную угрозу для автомобилей. Однако эксперт советует не рисковать. К примеру, если вода доходит до порогов, то двигаться можно, но крайне осторожно. По его словам, главная опасность — волна от других автомобилей. Она может захлестнуть воздухозаборник, и тогда вода попадет в двигатель. Результатом станет гидроудар: поршни столкнутся с жидкостью, что приведет к разрушению мотора. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей, а в худшем случае потребуется замена силового агрегата.

Если машина уже стоит в воде, нельзя сразу заводить двигатель.

«Опытные водители знают, как ехать, даже если вода доходит до кромки капота. Есть свои тонкости — двигаться не слишком быстро, но и не слишком медленно, главное — равномерно. Чтобы пустить перед машиной „волну“ — тогда вода будет двигаться от автомобиля, а не на него. Но это очень сложно, не всегда дается даже мастерам, и рисковать так обычным людям я не советую», — отметил эксперт.

Страховка поможет только при наличии КАСКО с опцией «затопление», так как ОСАГО такие случаи не покрывает, а взыскать ущерб с коммунальных служб почти невозможно.

Ранее сообщалось, что в Московской области для ликвидации последствий ливня мобилизовали все силы коммунальных служб региона.