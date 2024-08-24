Эксперт рассказал, как США помогли ВСУ атаковать паром в порту «Кавказ»

Самолеты ВВС США координировали ракетный удар ВСУ по российскому порту «Кавказ». Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный аналитик Владимир Прохватилов.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожный паром, который был пришвартован в порту «Кавказ». На нем находилось 30 цистерн с топливом. Согласно предварительной информации, удар нанесен из Одесской области вражеской ракетой «Нептун».

По его мнению Владимира Прохватилова, буквально за день до этого акваторию Черного моря исследовали американские самолеты и космическая разведка. Они помогли украинским военным определить траекторию полета ракеты, чтобы она не попала в зону, прикрытую системой ПВО России.

Аналитик также предположил, что враг выпустил ракету с палубы украинского сухогруза, который шел по Черному морю. Ранее военный эксперт Подберезкин заявил, что атака украинской армии на порт «Кавказ» является ударом по мирной цели.