Эксперт рассказал, как толстый кот Крошик относится к ветеринарам

Рекордно толстый кот не испытывает моральных страданий из-за своего ожирения. Об этом в беседе с Инфо24 заявил зоопсихолог Мирослав Волков.

Он напомнил, что кота нашли в подвале. Как позже выяснилось, его кормили из больничной столовой. Крошик мало двигался, в связи с чем и набрал вес. Однако он не злится на людей, которые посадили его на диету. Благодаря усилиям ветеринаров сейчас кот весит около 15 кг.

Также Волков пояснил, что кошки с избыточной массой тела не чувствуют себя неполноценными среди сородичей, хотя они могут страдать от физической тяжести. Все-таки лишний вес провоцирует развитие различных поведенческих расстройств.

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