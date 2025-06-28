Эксперт рассказал, как за 72 часа запустить успешный бизнес

Открыть бизнес в США можно быстрее, чем получить загранпаспорт в России. Основатели сети школ детских мюзиклов «Биг Стэпс» Елена и Радмир Муфтахины в беседе с RuNews24.ru рассказали , как запустить свои идеи и превратить их в успешный бизнес за рекордное время.

По словам предпринимателей, для регистрации компании формата LLC (аналог ООО) достаточно трех дней и базового пакета документов: паспорта, адреса и описания деятельности. Банковский счет оформляется за 10 минут через мобильное приложение.

Финансовая система США, как отметили эксперты, создана для стартапов. Начинающий предприниматель может получить кредит до $50 000 по программе поддержки малого бизнеса или привлечь частных инвесторов. Яркий пример — IT-стартап, выросший в компанию с миллиардной капитализацией благодаря вложениям учителя, врача и риелтора. Однако в отдельных отраслях, например в пищевом производстве, разрешительные процедуры могут затянуться на год.

Ключевое отличие американского бизнеса — культура клиентского сервиса. Возврат товара без объяснения причин, мгновенные извинения за любые неудобства и прозрачные правила — не добродетель, а необходимость.

«Америка действительно предоставляет уникальные возможности для старта бизнеса. Здесь каждый имеет шанс реализовать свои идеи, и именно за счет удобных условий для предпринимательства, страна занимает одно из ведущих мест в мире по уровню стартапов», — отмечает эксперт.

Также собеседники подчеркивают: успех на американском рынке определяют четыре фактора — соответствие заявленному качеству, стабильность работы, вежливость персонала и соблюдение сроков. При этом вся деловая коммуникация строится на четких юридических рамках, что минимизирует конфликты.

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