Эксперт рассказал, как землетрясение в Азии может повлиять на туризм из России
Эксперт Мальцев опроверг массовые отмены туров в Таиланд и Мьянму
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Турэксперт Михаил Мальцев рассказал, как природные катакзлизмы в Таиланде и Мьянме скажутся на туристическом интересе россиян. Об этом он высказался в беседе с URA.RU.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что массовых отмены туров в Таиланд и Мьянму не зафиксировали. Это как прежде одно из самых популярных направлений у россиян: страна на четвертом месте по спросу на майские праздники.
Мьянма является уже менее привлекательной для российских туристов. Ее посетили лишь 3,9 тысячи граждан в прошлом году.
Эксперт считает, что даже при снижении интереса к Таиланду и Мьянме, в скором времени все восстановится.
«Если не будут повторяться подземные толчки и не будет очевидной угрозы, то в течение двух недель восстановится интерес к направлению», — рассказал эксперт.
Напомним, 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 1700 человек. Основной удар стихии пришелся на Мьянму, но толчки были ощутимы и разрушительны также в Таиланде.
Ранее сообщалось, что в Таиланде зафиксировали свыше 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме.