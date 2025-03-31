Эксперт рассказал, как землетрясение в Азии может повлиять на туризм из России

Турэксперт Михаил Мальцев рассказал, как природные катакзлизмы в Таиланде и Мьянме скажутся на туристическом интересе россиян. Об этом он высказался в беседе с URA.RU.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что массовых отмены туров в Таиланд и Мьянму не зафиксировали. Это как прежде одно из самых популярных направлений у россиян: страна на четвертом месте по спросу на майские праздники.

Мьянма является уже менее привлекательной для российских туристов. Ее посетили лишь 3,9 тысячи граждан в прошлом году.

Эксперт считает, что даже при снижении интереса к Таиланду и Мьянме, в скором времени все восстановится.

«Если не будут повторяться подземные толчки и не будет очевидной угрозы, то в течение двух недель восстановится интерес к направлению», — рассказал эксперт.

Напомним, 28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 1700 человек. Основной удар стихии пришелся на Мьянму, но толчки были ощутимы и разрушительны также в Таиланде.

Ранее сообщалось, что в Таиланде зафиксировали свыше 50 афтершоков после землетрясения в Мьянме.