Эксперт рассказал, какие земли в Крыму бесплатно отдадут участникам СВО

Экономист Михаил Беляев выразил некоторые сомнения относительно массового предоставления бесплатных земельных участков в Крыму для участников специальной военной операции. Их он озвучил в беседе с Инфо24.

Накануне в СМИ сообщалось о возможности получения бесплатных участков в Крыму для тех, кто заключает контракт на службу в зоне проведения СВО.

По его мнению, такая мера будет востребована лишь в том случае, если выделенные участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой, поскольку «в Крыму очень разные территории». И если человек получит участок без удобств, то он вряд ли сможет там обустроиться.

Также Беляев предостерег о коррупции в процессе распределения земельных участков. В любом случае, он считает важным деление участников СВО на различные категории, основываясь на их боевом опыте и наличии наград.

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