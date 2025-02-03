Политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 рассказал, что за воровство $100 млрд военной помощи для Киева, которое могли провернуть экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский, ответит только лидер киевского режима.

Зеленский разводит руками и оправдывается за потерю 100 млрд долларов, переданных от США. По его словам, из 177 млрд до Украины дошло якобы только 76 млрд долларов. По словам политолога Александра Перенджиева, деньги были разворованы командой Зеленского и Байдена. Все оправдания звучат для нового главы США, который будет заниматься активной проверкой движения финансов.

Эксперт предположил, что Зеленский нервничает, так как к ответственности за пропажу средств будет нести только он, а Байдена уже никто не накажет. Демократ и его окружение могут переложить вину на украинского нелегитимного президента.

«Зеленский в страхе ждет неминуемой расплаты за вкусную и красивую жизнь, которую в последние годы вел он, его семья и ближайшее окружение. Зеленский прекрасно осознает, что за кражу американских денег будут спрашивать с него, так как именно он является главой государства, которому США выделяли эти деньги», — резюмировал Перенджиев.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «голубым воришкой» за кражу полученных от США средств на военные нужды.