Эксперт рассказал о диете для быстрого и безопасного похудения

Шеф-повар и эксперт по здоровому питанию Сергей Леонов рассказал «Газете.Ru» о научно обоснованном методе быстрого и безопасного похудения — диете, имитирующей голодание (FMD).

FMD — это пятидневный протокол питания. Он запускает в организме процессы детоксикации и обновления клеток, помогая не только сбросить вес, но и улучшить общее самочувствие. Суть диеты — в кратковременном снижении калорийности: в первый день разрешается до 1100 ккал, в последующие — 700–800 ккал.

Как уточнил шеф-повар, рацион полностью веганский и сбалансированный: 45% сложных углеводов, 45% полезных жиров и 10% растительных белков. Основу меню составляют овощи, злаки, орехи и растительные масла, которые обеспечивают организм необходимыми микроэлементами без чувства сильного голода.

По словам Леонова, FMD-диета не только способствует снижению веса, но и улучшает состояние кожи, нормализует уровень сахара и холестерина, укрепляет иммунитет и даже снижает тревожность. Для закрепления результата после пяти дней ограничений важно плавно возвращаться к обычному рациону, а повторять курс рекомендуется раз в сезон. Однако эксперт советовал проконсультироваться с врачом перед изменением рациона.

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