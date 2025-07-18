Эксперт рассказал о праве на перерасчет платы за вывоз ТКО
Депутат Якубовский: размер платы за ЖКХ можно сократить при перерасчете ТКО
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил о возможности перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Это право доступно россиянам при длительном отсутствии в жилом помещении, пишет РИА Новости.
По словам эксперта, перерасчет возможен при отсутствии жильцов более пяти суток. Для оформления необходимо подать заявление и приложить подтверждающие документы: билеты, справки о командировке, лечении или временной регистрации. Важно отметить, что перерасчет начинается с шестого дня отсутствия.
Существует два основных способа расчета платы за ТКО: по количеству проживающих (зарегистрированных или фактически проживающих) и по площади жилого помещения.
Выбор метода расчета определяется регионом. В большинстве субъектов РФ используется первый вариант, где перерасчет возможен при длительном отсутствии. Однако в некоторых регионах, включая Москву, Московскую и Кировскую области, применяется расчет по площади помещения. В таких случаях перерасчет за временное отсутствие не предусмотрен, так как плата начисляется независимо от фактического проживания.
Якубовский подчеркнул необходимость предварительного уточнения способа расчета в своей управляющей компании или у регионального оператора. Только после выяснения метода начисления можно определить возможность оформления перерасчета.
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