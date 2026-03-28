Эксперт рассказал о правилах транспортировки техники с литиевыми батареями

Отправка техники, содержащей литиевые батареи, требует строгого соблюдения правил, поскольку такие аккумуляторы классифицируются как опасный груз. Менеджер по перевозке опасных грузов СДЭК Дмитрий Числов объяснил в разговоре с « Газетой.Ru », что ограничения введены из соображений безопасности: литий может нагреваться, воспламеняться при механическом повреждении или контакте с влагой, что делает посылки с такими батареями предметом дополнительной проверки.

Посылку могут задержать на сортировке, если в ней находятся запасные аккумуляторы, не подключенные к устройству, или поврежденные батареи с вздутием, трещинами или сколами. Существуют также ограничения по мощности и весу: аккумуляторы свыше 100 Вт·ч или с содержанием лития более 2 г считаются опасным грузом, а общий вес батарей в одном устройстве не должен превышать 5 кг.

Правила зависят от способа доставки. При авиаперевозке аккумуляторы допустимо отправлять только внутри техники с обязательной маркировкой, документированием и указанием характеристик. Отдельная отправка батарей самолетом запрещена. При наземной доставке ограничения менее строгие: аккумуляторы можно перевозить отдельно от устройств, если они исправны и упакованы правильно, с весовыми лимитами до 30 кг на место и 333 кг на одну машину.

Все батареи должны находиться в жесткой упаковке, клеммы изолированы, а посылка маркируется как «Батарея». Числов отметил, что одной из частых ошибок является неправильное описание груза в документах или несоответствие реального содержания. Даже батареи до 100 Вт·ч, не требующие декларации опасного груза, необходимо правильно маркировать и указывать в накладной.

