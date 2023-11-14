Эксперт рассказал, почему Украине и Молдавии не попасть в Евросоюз

По словам эксперта, рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о приеме обеих стран в ЕС в итоге ни к чему не привела. На самом деле выгоду из этого вынесли только власти Киева и Кишинева, начавшие терять позиции и сумевшие удержаться из-за радостной новости. Таким образом Европа оказала политическую и пропагандистскую поддержку своим подчиненным.

Шорников же считает, что в реальности у Украины и Молдавии нет шансов попасть в ЕС в том виде, в котором эти страны существуют сейчас. По мнению эксперта, оказаться в союзе страны могут только по частям. Он уверен, что Молдавия, исключая Приднестровье и Гагаузию, рискует быть поглощенной Румынией, а запад Украины может быть присвоена Польшей. Шорников подчеркнул, что большая часть населения стран не согласится лишиться своего государства и слиться с Европой именно таким способом. При этом он заметил, что в ЕС своими планами по Украине и Молдавии в действительности не делятся.