Эксперт рассказал, почему Запад не даст Украине ударить вглубь России

Западные страны осторожничают, решая вопрос о применении дальнобойного оружия Украиной. Это связано с опасениями относительно жестких ответных мер со стороны Владимира Путина, о чем в беседе с Инфо24 заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Великобритания не позволит Украине использовать ракетные системы Storm Shadow без одобрения Соединенных Штатов. В Белом доме, однако, наблюдается разногласия касательно разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ.

Кроме того, эксперт Вячеслав Дандыкин считает, что Украина в настоящее время не обладает возможностями для эффективных ракетных ударов по России. По его мнению, украинские войска пока не способны организовывать подобные масштабные операции, учитывая тот факт, что ВС РФ успешно уничтожают вражеские склады с боеприпасами.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский планирует личную встречу с Байденом для разрешения ударов вглубь России.