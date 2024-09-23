Эксперт рассказал, в чем уязвимость немецких танков Leopard

Опыт их применения в Сирии позволил выявить ряд недостатков. О них в беседе с Инфо24 рассказал международный и военный эксперт Александр Артамонов.

Ранее Киев перебросил 21-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, оснащенную этими танками, в район села Веселое. Колонна вражеской техники была уничтожена российскими войсками.

Примечательно, что сам производитель танков Leopard не рекомендует использовать их непосредственно в боях, а советует применять их в качестве самоходных артиллерийских установок.

Военный аналитик Артамонов подчеркнул, что эти крупные танки имеют тяжелый, негибкий корпус. По его словам, они совершенно бесполезны слабо заболоченной и неровной местности. Поэтому немецкие Leopard’ы эффективны только «в условиях отсутствия активного применения противотанковых ракетных комплексов».

На прошлой неделе ФРГ поставила Украине 3 самоходки Gepard и 22 танка Leopard 1A5.