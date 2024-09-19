ФРГ поставила Украине 3 самоходки Gepard и 22 танка Leopard 1A5

Государство наращивает военную помощь, о чем сообщил ТАСС, ссылаясь на сайт правительства ФРГ.

Германия недавно обновила список передаваемых Украине вооружений, который теперь включает танки Leopard 1A5, зенитно-самоходные установки Gepard, беспилотники и другую технику. Новый пакет помощи составляет 61 тыс. артиллерийских снарядов, 22 бронемашины MRAP, пять вездеходов, 30 беспилотников и другое вооружение.

Кроме того, Германия готовится передать Украине 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. В целом Берлин уже выделил около €28 млрд на военную поддержку Киева, включая будущие обязательства. Однако в 2025 году размер помощи сократится вдвое (по сравнению с 2024 годом) и составит €4 млрд.

Ранее Европарламент предложил новый способ поддержки Украины. Российские власти заявляют, что поставки оружия Украине не изменят хода специальной военной операции.