Принудительная эвакуация объявлена в Харьковской области

Власти Харьковской области ввели принудительную эвакуацию в семи населённых пунктах Купянского района. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Харьковской области введена принудительная эвакуация населения в семи населенных пунктах Купянского района. Речь идет о поселках Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка. О решении официально сообщили местные органы власти, сославшись на необходимость обеспечения безопасности граждан.

Причины, по которым было принято решение об эвакуации, не уточняются официально. Жителям рекомендовано покинуть свои дома в максимально короткие сроки и направиться в заранее подготовленные пункты временного размещения.

Местные администрации организовали логистику и транспорт для перевозки людей, особенно тех, кто нуждается в помощи — пожилых, одиноких, многодетных семей. Также открыты горячие линии, через которые можно получить информацию о дальнейших действиях и статусе родных и близких.

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