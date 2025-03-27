Эксперт рассказал, запретят ли россиянам подкармливать бездомных кошек и собак

В беседе с RuNews24.ru юрист Алексей Воробьев предположил , примут ли закон о запрете, согласно которому россиянам запретят подкармливать бездомных животных.

По документу, россиянам запрещается организовывать места для кормления животных. Это касается как физических, так и юридических лиц. Вместо этого предложили создавать отдельные места для кормежки, но под контролем волонтеров или служб отлова.

Целый свод новых правил еще не приняли, но юрист Воробьев считает, что практику будет трудно внедрить. В первую очередь из-за того, что случаи будет невозможно отслеживать.

«Установят камеры всюду, которые будут фиксировать нарушение? Или создадут группу людей по особому контролю? Нет. Никто не сможет запретить бабушке с большим сердцем прикормить у подъезда дома стаю собак. Все это маловероятно, так как в России уже много лет никак не могут решить вопрос с отловом и усыплением безнадзорных животных, которые представляют реальную угрозу людям», - рассуждает в беседе с изданием эксперт.

Юрист считает, что нужно найти баланс между безопасностью россиян и гуманным обращением с животными. Слишком много корректировок потребуется в проект, и слишком многое учесть, чтобы россиянам действительно помешали кормить безхозных животных.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе избрали меру пресечения для хозяйки собак, растерзавших девочку.