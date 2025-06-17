Магия в небе: синоптик объяснил загадочную воронку над Подмосковьем

Жители подмосковного Одинцово стали свидетелями необычного природного явления — в небе появилась загадочная воронка из туч, напоминающая то ли знак препинания, то ли мистический символ. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснив, что это за природная магия.

Видео со странной воронкой в небе появилось в телеграм-канале «Осторожно, Москва». Жители отметили, что явление выглядит устрашающе. Пользователи назвали это знаком свыше и магией вне Хогвартса. Однако Леус отметил, что обстановка в небе естественна для переменчивой летней погоды.

«Вот так начинает раскручиваться мезоциклон», — написал в своем телеграм-канале синоптик Леус.

Мезоциклон — атмосферный вихрь, который может предшествовать грозе.

Напомним, что в Московском регионе действует штормовое предупреждение. После необычного явления в Одинцово синоптики прогнозируют резкое похолодание 19 июня с последующим кратковременным потеплением. Температурные качели могут продлиться всю неделю.

Ранее сообщалось, что сильный ураган накрыл Дагестан и Чечню, в части республик пропал свет.