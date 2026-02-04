Эксперт рассказала, как будут рассчитывать больничные в 2026 году

Размер выплат по больничному листу в 2026 году будет напрямую зависеть от уровня дохода за прошлые годы, страхового стажа и ряда других условий. Об этом ТАСС рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина, пояснив, в каких случаях временная нетрудоспособность может оказаться финансово невыгодной.

По словам Иваткиной, при расчете пособия по временной нетрудоспособности учитывается сразу несколько ключевых параметров. В первую очередь речь идет о среднем заработке за два календарных года, предшествующих болезни. В 2026 году в расчет берутся доходы за 2024 и 2025 годы.

Эксперт обратила внимание, что повышение зарплаты с начала 2026 года не повлияет на размер больничных выплат. Если доход вырос недавно, при расчете пособия все равно будут учитываться прежние, более низкие заработки.

Вторым важным фактором является страховой стаж — период, в течение которого работодатель перечислял страховые взносы в систему обязательного социального страхования. При стаже более восьми лет больничный оплачивается в размере 100% среднего заработка. Если стаж составляет от пяти до восьми лет, работник получает 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%.

Отдельная категория — граждане со стажем менее шести месяцев. В этом случае пособие рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда, а не фактического дохода. Аналогичное правило действует, если в предыдущие два года заработка не было либо он был крайне низким.

В целом, как отметила Иваткина, временная нетрудоспособность чаще всего оказывается невыгодной для работников с высоким доходом, превышающим 6 827 рублей в день, для людей с небольшим страховым стажем, а также для тех, чьи нынешние доходы значительно выше прошлых.

Эксперт также напомнила о сроках оформления больничных. Лечащий врач может выдать лист нетрудоспособности сроком до 15 дней, фельдшер или стоматолог — до 10 дней. При необходимости врачебная комиссия вправе продлевать больничный, но суммарно не более чем на 10 месяцев.

Кроме того, с 2026 года в России стартовал эксперимент по добровольному страхованию самозанятых. Участники программы смогут получать пособие по временной нетрудоспособности при условии уплаты страховых взносов. Размер взноса составляет около 1 344 рублей в месяц при страховой сумме 35 тыс. рублей или 1 920 рублей — при сумме 50 тыс. рублей. Для подключения к программе необходимо подать заявление в территориальное отделение Социального фонда России.

Ранее сообщалось, что морозный циклон принес в Москву оранжевый уровень опасности.