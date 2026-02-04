Морозный циклон принес в Москву оранжевый уровень опасности

Пока календарь показывает, что зима уже на исходе, погода решила напомнить о своих правах самым решительным образом. Синоптики предупреждают: первая половина февраля в столичном регионе не принесет долгожданного потепления, а температура останется заметно ниже климатической нормы. Причина этого затяжного холода — мощный атмосферный вихрь, редкое и глубокое явление. Как объясняет метеоролог Татьяна Позднякова, циклон, опустившийся с севера, действует как своеобразная воронка, затягивающая в нижние слои атмосферы холод из самых высоких ее слоев. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, этот процесс приносит не просто мороз, а ветреную и снежную погоду с дальнейшим понижением температуры, что вылилось в объявление оранжевого уровня опасности в первые дни месяца.

Синоптик добавила, что тем не менее эта локальная зимняя история разворачивается на фоне долгосрочного и глобального тренда — неоспоримого общего потепления климата. Специалисты подчеркивают, что нынешний холодный февраль с его отрицательной температурной аномалией не отменяет этой многолетней тенденции. Климат развивается по сложной синусоиде, где отдельные холодные сезоны — лишь закономерные колебания на фоне постепенного роста средних температур. Поэтому ждать оттепели уже в конце февраля, по мнению экспертов, вряд ли стоит.

Ранее метеоролог Ильин заявил, что весна наступит досрочно, но без резкого потепления.