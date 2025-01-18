Эксперт рассказала, как получать пенсию из России при переезде в другую страну

Сенатор РФ Ольга Епифанова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, как сохранить пенсионные выплаты в России, если нужно переехать в другую страну.

Как ответила Епифанова, россияне могут получать пенсию из родной страны, но главное в этом случае предварительно сообщить о своем намерении уехать в Социальный фонд. Желательно делать это за месяц до отъезда. Подать заявление можно и через доверенное лицо.

Однако каждый год переехавшим нужно будет уведомлять Фонд о своем существовании и месте проживания. Сейчас делать это прозе: через консульство или онлайн через портал «Госуслуг». Важно будет предоставить все биометрические данные для упрощения процедур.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам проиндексируют пенсию.