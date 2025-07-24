Эксперт рассказала, как правильно решать проблему бездомных животных в городах
Эксперт Дмитриева: запрет на кормление животных увеличит стаи в городах
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Запрет на подкармливание бездомных животных вблизи жилых зданий не устранит проблему, а лишь обострит ее, способствуя увеличению их популяции в городских районах. Такое мнение высказала глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева в интервью радиостанции «Говорит Москва», назвав данную инициативу неэффективной.
По мнению эксперта, запрет на кормление не является решением проблемы с растущим числом бездомных животных. Вместо этого, необходимо регулировать их численность более гуманными методами, такими как социализация и поиск новых хозяев в семьях или приютах, отметила она.
Дмитриева подчеркнула, что лишенные подкормки животные будут искать пищу в других местах, что является нелогичной и сомнительной мерой. Она добавила, что для гуманного контроля популяции животных необходим иной подход.
По ее мнению, следует усилить ответственность людей за содержание питомцев, чтобы владение животным стало осознанным и ответственным решением.
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