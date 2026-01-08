Эксперт рассказала, как редкая болезнь ребенка меняет жизнь матери

Рождение ребенка с редким заболеванием часто полностью меняет жизнь женщины, отодвигая работу, планы и даже заботу о себе на второй план. Мамы детей с орфанными заболеваниями нередко оказываются вне привычной социальной и профессиональной жизни. Об этом « Известиям » рассказала руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» и основатель проекта «Редкие женщины» Алена Куратова.

По ее словам, в первые годы после рождения ребенка вся жизнь матери сосредоточена на уходе: постоянных медицинских процедурах, обследованиях и лечении. Женщина живет в режиме непрерывной тревоги за состояние и будущее ребенка, из-за чего собственные потребности, карьера и личные цели отходят на второй план.

Со временем ситуация может усугубляться. Хронический стресс, эмоциональное выгорание, отсутствие общения и финансовые трудности формируют замкнутый круг, из которого женщине сложно выбраться. В таком состоянии найти силы для работы, обучения или развития становится практически невозможно.

Куратова подчеркнула, что для возвращения к активной жизни маме в первую очередь необходима психологическая поддержка. Именно на этом строится проект «Редкие женщины», который помогает участницам восстановить внутренние ресурсы и научиться сочетать заботу о ребенке с заботой о себе.

За время работы программы 75 женщин прошли профессиональную переподготовку, более 20 — смогли выйти на рынок труда или открыть собственное дело. Эксперт отметила, что психологическое состояние матери напрямую отражается на качестве жизни ребенка, и даже при тяжелом диагнозе жизнь женщины не должна ограничиваться только уходом за болезнью.

Ранее сообщалось, что комета 24Р/Шомасса пройдет ближайшую точку орбиты у Солнца.