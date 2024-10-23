Эксперт рассказала, кого можно назвать инфантильным человеком

Психологическая зрелость не всегда приходит с возрастом. Об этом в беседе с Инфо24 заявила практикующий психолог Александра Миллер.

Инфантильность, т.е. неспособность вести себя в соответствии со своим возрастом, может встречаться у всех. Она проявляется в нежелании решать трудные задачи, а также в склонности к конфликтам и манипуляциям, как отметила психолог.

По словам Миллер, люди с низким уровнем эмоционального интеллекта и неустойчивой психикой часто не могут адаптироваться к взрослой жизни, оставаясь в детской позиции. В то время как зрелые личности способны осознавать и регулировать свои эмоции, находя в них баланс.

А еще, как подчеркнула эксперт, люди с детства носят в себе определенные травмы, но обвинять в трудностях родителей – это инфантильное поведение. Взрослый человек принимает на себя ответственность за свою жизнь и не ожидает, что кто-то сделает ее легкой и удобной.

Ранее психолог Болзан рассказала, как не допустить побега подростка из дома.