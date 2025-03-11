Эксперт рассказала, кому грозит смертоносный вирус MERS

Доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова рассказала RuNews24.ru, что такое вирус MERS, и для кого он особенно опасен.

Ученые называют MERS новой угрозой человечеству, так как ближневосточный респираторный синдром в 42% случаев кончается летальным исходом. Все из-за обострения, которое вызывает инфекция. Специалисты отмечают, что MERS в сочетании с ковидом может превратиться в нечто еще более опасное.

«В 2019 году коронавирус вызвал пандемию ковида, которая никак не кончится. Ни вакцин, ни лекарств от вируса MERS не существует, хотя разработки препаратов ведутся. Придется сидеть и ждать – кто выживет, а кто – нет», — рассуждает Светлана Протасова.

Однако при хорошем иммунитете шансы заработать тяжелую инфекцию и осложнения куда ниже. Особенно это касается людей с иммунными Т-лимфоцитами, которые, по словам врача, очень хорошо «разглядели» вирус, вызывающий ковид. При попытке заразы попасть в организм вырабатываются антитела, противостоящие вирусам. То есть люди, с Т-лимфоцитам-киллерами (клеточным иммунитетом), меньше всего имеют шансов заразиться MERS.

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