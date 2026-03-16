Эксперт рассказала о причинах влечения к бывшим партнерам

Психолог-сексолог, директор центра семейного образования Secrets Милана Соколова объяснила в разговоре с « Лентой.ру », почему после расставания у человека может сохраняться сильное влечение к бывшему партнеру.

По словам специалиста, в длительных отношениях формируются устойчивые нейронные связи, связанные с системой поощрения мозга. После завершения союза такие механизмы не исчезают сразу, поэтому мозг продолжает ожидать привычного эмоционального и физиологического отклика, что усиливает ощущение тяги.

Эксперт отметила, что подобное состояние чаще связано не столько с глубокой эмоциональной привязанностью, сколько с биохимической инерцией: организм продолжает реагировать на знакомый источник дофаминового подкрепления даже после прекращения контакта.

Особенно выраженным, по словам Соколовой, такое влечение может быть после отношений, где периоды близости чередовались с отвержением. Подобная модель усиливает зависимость от эмоциональных колебаний и делает разрыв психологически более сложным.

Дополнительным фактором специалист назвала хронический стресс и одиночество. В таких состояниях психика чаще стремится вернуться к знакомому сценарию, даже если прежние отношения были неблагополучными.

Психолог пояснила, что в подобных случаях срабатывает механизм выбора знакомого риска вместо неизвестности, из-за чего прошлый партнер может восприниматься как более безопасный вариант, несмотря на негативный опыт.

