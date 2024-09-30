Эксперт резко высказался о вертолете Robinson, на котором погиб депутат

Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с Инфо24 раскритиковал вертолеты Robinson за их непригодность для осенне-зимних погодных условий в России.

Модели Robinson 44 и 66 он называет «мухобойками» из-за их неспособности противостоять обледенению. В то же время, российские вертолеты Ми-8 и Ми-2 куда лучше приспособлены для полетов в холодное время года, как отметил эксперт.

Он считает, что одной из распространенных причин авиакатастроф с Robinson является непрофессионализм экипажа, так как на этих машинах часто летают частные пилоты, которые не всегда трезво оценивают метеоусловия и принимают решение о взлете.

Ранее удалось найти место падения вертолета Robinson 44 с депутатом Сметаниным и его другом на борту. Известно, что они вдвоем летели на рыбалку.