Эксперт Рязанский назвал категории пенсионеров, которым стоит ожидать повышения пенсий с 1 сентября

По его словам, с указанной даты не меняются никакие правила, следовательно, прибавку к пенсии следует ожидать только тем, кому она положена по закону. Так, это люди, достигшие возраста 80 лет, пенсионерам, отработавшим в сельском хозяйстве.

Эксперт уточнил, что в первом случае страховую выплату поднимут более чем на восемь тысяч рублей, а при наличии стажа работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет пенсия будет увеличена на 25%, надбавка составит более полутора тысяч рублей.

По его мнению, также на увеличение пенсии могут рассчитывать те, кто попросил перерасчет по конкретным причинам, а также тем, кто только что получил инвалидность I группы.

Ранее Валерий Рязанский перечислил условия для получения допвыплат.