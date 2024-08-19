Эксперт Рязанский назвал категории пенсионеров, которым стоит ожидать повышения пенсий с 1 сентября
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По словам главы Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, с 1 сентября индексация пенсий ожидает ряд категорий жителей РФ. О этом сообщила «Вечерняя Москва».
По его словам, с указанной даты не меняются никакие правила, следовательно, прибавку к пенсии следует ожидать только тем, кому она положена по закону. Так, это люди, достигшие возраста 80 лет, пенсионерам, отработавшим в сельском хозяйстве.
Эксперт уточнил, что в первом случае страховую выплату поднимут более чем на восемь тысяч рублей, а при наличии стажа работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет пенсия будет увеличена на 25%, надбавка составит более полутора тысяч рублей.
По его мнению, также на увеличение пенсии могут рассчитывать те, кто попросил перерасчет по конкретным причинам, а также тем, кто только что получил инвалидность I группы.
Ранее Валерий Рязанский перечислил условия для получения допвыплат.