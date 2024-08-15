Глава Союза пенсионеров России Рязанский перечислил условия для получения допвыплат

В ряде случаев люди пожилого возраста могут рассчитывать на надбавку к пенсии. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, кому положены дополнительные выплаты. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, изменения, которые внесены в пенсионную систему в текущем году, предусматривают дополнительные выплаты для работающих пенсионеров. Так, дополнительная выплата у некоторых пенсионеров составит две тысячи рублей, а у кого-то превысит эту сумму.

Эксперт добавил, что, помимо этого, надбавку к пенсии могут получить люди, которым исполнилось 80 лет. Данный перерасчет составляет два-три пенсионных балла, то есть около 300–400 рублей в месяц.

По его мнению, надбавки положены и тем пенсионерам, которые 30 лет отработали в сельском хозяйстве.Такая выплата составляет 25% от фиксированной пенсии.

Ранее сообщалось, что в Московской области проиндексируют пенсии для более полумиллиона работающих пенсионеров.