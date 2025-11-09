Эксперт Роскачества предупредил о способности умных систем прослушивать разговоры

Специалисты Роскачества рекомендуют пользователям воздерживаться от обсуждения конфиденциальных тем вблизи умных колонок и голосовых помощников. Предупреждение прозвучало от руководителя Центра цифровой экспертизы организации Сергея Кузьменко в беседе с «Лентой.ру».

Как пояснил эксперт, «умные» устройства действительно обладают функцией фонового прослушивания, однако в большинстве случаев собранные данные используются исключительно в рекламных целях. Ярким примером такой практики является появление таргетированной рекламы товаров, которые пользователи недавно обсуждали в разговорах рядом с гаджетами.

Кузьменко уточнил, что голосовые ассистенты постоянно находятся в режиме ожидания активационной фразы, но это не означает непрерывной записи и передачи всех разговоров. Обмен информацией с серверами происходит эпизодически и сопровождается сложным шифрованием, что делает перехват и расшифровку контента маловероятной.

Тем не менее, руководитель Центра цифровой экспертизы настоятельно рекомендует избегать обсуждения чувствительной информации как непосредственно с нейросетями, так и в непосредственной близости от «умных» устройств, поскольку их ключевая функция заключается в постоянном анализе окружающей звуковой среды.

