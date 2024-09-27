Эксперт Ручо назвала способы спланировать первое самостоятельное путешествие

Первое самостоятельное путешествие является важным этапом взросления, дающим молодым людям ощутить полную ответственность. В поездках ребята получают уникальный опыт, когда каждое решение — от выбора маршрута до того, где поесть или остановиться — зависит только от них. Эксперт Лариса Ручо рассказала, что необходимо учесть начинающим путешественникам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, для того чтобы первое путешествие взрослой жизни запомнилось положительными моментами, стоит придерживаться рекомендаций, которые будут полезны каждому начинающему туристу. В первую очередь поездки следует начинать с ближайших городов, также важно определить сумму, которую турист готов потратить на поездку, заранее забронировать жилье и билеты заранее, чтобы избежать изменения цен, составить план поездки и обязательно следить за безопасностью.

Эксперт добавила, что для осенних поездок по Золотому кольцу особенно подходит Плес, а также Карелия, Калининград и прочие направления.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, в каких азиатских странах можно отправиться на отдых в осенний сезон.