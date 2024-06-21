Эксперт Рудич объяснила, как правильно ухаживать за зубами собак

Забота о здоровье питомца должна осуществляться комплексно, в том числе нужно уделять внимание и зубам. Для собак это жизненно необходимо, а хозяевам поможет сохранить бюджет. Об этом заявила грумер Ольга Рудич, ее комментарий передает RuNews24.ru .

Домашним собакам, как и людям, нужен постоянный уход за зубами. Животному важно проводить ежедневную чистку специальной щеточкой, а также периодически отводить на профессиональный осмотр и лечение.

При этом стоматологические услуги для собак такие же недешевые, как и для людей. Питомцам проводят чистку, шифовку, фторирование и многое другое. Часто собаки нуждаются в удалении камня с зубов, и иногда на самых дальних участках пасти. Эксперт отметила, что такие процедуры незаменимы и гарантируют комфортную жизнь питомца. Ведь звери не способны сказать, что и где у них болит.

«Возникает вопрос, каков смысл такого многоходового лечения? Поясню, шлифовать и полировать зубы надо, чтобы на этом месте через короткое время и в большем количестве не образовался новый налет и камни», — отметила грумер.

Многие владельцы собак также боятся, что их питомцу навредит седация. Однако, по словам специалиста, это всего лишь лекарственные препараты, помогающие снизить боль и рефлексы. Комфортно от этого будет и зоостоматологу, и их пушистому пациенту.

Есть несколько противопоказаний к седации. Это проблемы с сосудами и сердцем, критические состояния и аллергии. То есть, перед лечением зубов желательно еще и сводить любимца к ветеринару на обследование.

При затягивании лечения можно столкнуться с серьезными осложнениями, которые лечить будет еще дороже и тяжелее.

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